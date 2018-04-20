تيريفيريك تلمسان يستأنف العمل جويلية المقبل

سيستأنف تيليفيريك تلمسان الذي توقف في 2015 الخدمة إعتبارا من 5 جويلية القادم تزامنا والإحتفال بالذكرى المزدوجة للإستقلال والشباب.

كما سيتزامن إعادة تشغيل هذه الوسيلة في مجال النقل والتي يفضلها السكان وكذا زائري ولاية تلمسان مع انطلاق موسم الاصطياف 2018 .

وتجري حاليا الأشغال النهائية لمشروع إعادة تهيئة تيليفيريك تلمسان من قبل المؤسسة الجزائرية-الفرنسية للنقل عبر الكوابل.

العملية قد شملت تجديد الكوابل وتغيير العربات بأخرى أوسع من الأولى، وستتكفل ذات المؤسسة بتسيير بمجرد انتهاء أشغال التهيئة.

مشروع تحديث هذه الشبكة يندرج في إطار سياسة عصرنة شبكات التيليفيريك عبر كافة أرجاء الوطن.