“تيريم” يرفض التخلي عن “فيغولي”

أكدت جل المصادر التركية، أن “فاتح تيريم” مدرب “غلطة سراي” يصر على بقاء “سفيان فيغولي” الموسم المقبل.

ويأتي هذا في ظل شائعات رحيل “سوسو” عن الفريق مع نهاية الموسم بقرار من الإدارة مع إمكانية فسخ العقد مقابل دفع ما يقارب الـ 5 ملايين أورو للاعب الجزائري، غير أن الأمور ستأخذ منحى آخر.

فيريد “تيريم” الإبقاء على “فيغولي” الذي يعتبره أحد ركائز الفريق كما سيكون قائده فوق أرضية الميدان.

في نفس السياق، سيتم تدعيم الفريق بأسماء كبيرة من أجل مساعدة “سوسو” وباقي الفريق على تقديم افضل أداء لهم.

كما أن “فيغولي” عبر في العديد من المرات إعجابه بمدينة “إسطنبول” وناديه “غلطة سراي” ويرفض فكرة الرحيل.