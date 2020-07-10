تيريم يفصل في مستقبل فيغولي مع غلطة سراي

الرياضة
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تيريم يفصل في مستقبل فيغولي مع غلطة سراي
بقلم كريم.تيغرمت

كشف مدرب نادي غلطة سراي التركي، فاتح تيريم، قراره بخصوص مستقبل الدولي الجزائري سفيان فيغولي مع النادي التركي.

وحسب صحيفة “ميلييت”، أبلغ فاتح تيريم، مسؤولي غلطة سراي، رغبته في الإحتفاظ بخدمات فيغولي، لموسم آخر على الأقل.

وأوضح ذات المصدر، أن إدارة النادي التركي، ستباشر مفاوضاتها مع الدولي الجزائري، لإقناعه بتمديد عقده إلى 2023، مع تخفيض راتبه الشهري من 3.8 مليون أورو، إلى 2.7 مليون أورو.

يذكر أن سفيان فيغولي (30 عاما)، قد أبدى في وقت سابق، استعداده لمواصلة المغامرة مع غلطة سراي، ما قد يسهل المفاوضات بين الطرفين.


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