تيريم يواصل الاعتماد على “فيغولي” كقائد للفريق !

يواصل المدرب التركي “فاتح تيريم” الاعتماد على النجم الجزائري “سفيان فيغولي” كقائد لنادي “غلطة سراي”، حيث شارك “سوسو” في مباراة ودية أمس السبت أمام نادي “قاسم باشا” في الشوط الثاني (كل شوط بفريق) ومنحت له شارة القيادة.

وحسب ما ذكرت بعض المصادر التركية، فالمياه عادت إلى مجاريها بين “فيغولي” ومدربه “تيريم” بعد الاضطرابات التي عاشها اللاعب مع مدربه الموسم الماضي، والأبرز من ذلك أن “الإمبراطور” قرر منحه شارة القيادة.

كما أن “سوسو” رد على ثقة مدربه بتمريرة حاسمة في المباراة التي انتهت لصالح “غلطة سراي” بنتيجة 4-2.