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تيري فروجي: ” أشكر الطاقم الطبي الذي ساعدنا كثيرا لإستعادة المصابين”

الرياضة
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تيري فروجي: ” أشكر الطاقم الطبي الذي ساعدنا كثيرا لإستعادة المصابين”
بقلم يونس رزيق

أثنى المدرب الفرنسي لفريق إتحاد العاصمة تيري فروجي بالعمل الذي يقوم به الطاقم الطبي لفريق سوسطارة من أجل إستعادة اللاعبين المصابين.

وأجرى فروجي أمسية اليوم ندوة صحفية بملعب 5 جويلية الاولمبي، والتي أعقبت تأهل فريق سوسطارة إلى الدور ربع النهائي من منافسة كاس الكاف أين تحدث قائلا:

“يجب أن لا ننسى أننا واجهنا صعوبات كبيرة من أجل الإسترجاع، لأن ثلاثة ايام راحة بين كل مقابلة ليست كافية”

وأضاف: “أشكر الطاقم الطبي الذي عمل على تجهيز اللاعبين، خصوصا أن الحارس زماموش كان يعاني من إصابة على مستوى الكاحل ومانت مشاركته في الشك”.


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