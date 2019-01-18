تيري هنري “خلطها” بسبب “عطّال”

أقام “تيري هنري”، مُدرب “موناكو” الدُنيا ولم يُقعدها بسبب الدولي الجزائري، يوسف عطّال، بعد نهاية قمة الجنوب الفرنسي أمام “نيس”.

وعبّر أسطورة “الديكة”، عن غضبه من مُدافعيه، لعدم تمكنهم من إيقاف صاحب الـ22 عاما، مما سمح له جلب ضربة جزاء.

وقال :”لا أفهم كيف سمحنا لعطّال بالإنطلاق من وسط الميدان الى غاية منطقة الجزاء، بدل قتل الهجمة أصلا منذ بدايتها”.

يُشار بأن الظهير الأيمن للمنتخب الوطني، صنع الحدث في اللقطة التي تحدث عنها “تيتي”، بعدما تجاوز 5 مُدافعين بسرعة البرق.

ليتحصل على ركلة جزاء بطريقة رائعة، ولكن زميله “سان ماكسيمان” ضيعها، حارما فريقه من 3 نقاط ثمينة.