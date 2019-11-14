تيري هنري مدربا جديدا لتايدر

الرياضة
  • -
  • 0
تيري هنري مدربا جديدا لتايدر
بقلم كريم.تيغرمت

تعاقد نادي أمباكت مونتريال الكندي، مع الدولي الفرنسي السابق، تيري هنري، للإشراف على العارضة الفنية للفريق.

وكشف نادي أمباكت مونتريال، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عن تعاقده مع تيري هنري، كمدرب جديد للفريق لمدة موسمين، خلفا لويليام كباريرا.

وسيباشر هنري، مهامه، كمدرب لأمباكت، مع بداية الموسم الجديد لبطولة (أم أل أس) شهر جانفي المقبل، أين سيشرف على زملاء الدولي الجزائري سفير تايدر.

يذكر أن تيري هنري، سبق له اللعب في الدوري الأمريكي، أين حمل ألوان نادي نيويورك راد بول في الفترة ما بين (2010-2014).


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=726502

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com