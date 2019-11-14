تيري هنري مدربا جديدا لتايدر

تعاقد نادي أمباكت مونتريال الكندي، مع الدولي الفرنسي السابق، تيري هنري، للإشراف على العارضة الفنية للفريق.

وكشف نادي أمباكت مونتريال، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عن تعاقده مع تيري هنري، كمدرب جديد للفريق لمدة موسمين، خلفا لويليام كباريرا.

وسيباشر هنري، مهامه، كمدرب لأمباكت، مع بداية الموسم الجديد لبطولة (أم أل أس) شهر جانفي المقبل، أين سيشرف على زملاء الدولي الجزائري سفير تايدر.

يذكر أن تيري هنري، سبق له اللعب في الدوري الأمريكي، أين حمل ألوان نادي نيويورك راد بول في الفترة ما بين (2010-2014).