تيري هنري مُعجب بجزائري صاعد ويتمنى له مُستقبل ميسي

عبّر أسطورة كرة القدم الفرنسية، تيري هنري، عن إعجابه الشديد بالجزائري الصاعد إيلان كبال، لاعب نادي رامس الفرنسي، وذلك بعد أن تألق هذا الأخير خلال الجولة الماضية من الليغ 1 أمام باريس سان جيرمان.

الهداف التاريخي للديكة وآرسنال، أكد بأن الجناح الطائر كان مميزا الى أبعد الحدود وتحدث بشأنه قائلا :”لقد أعجبت كثيرا بطريقة تعامله مع الكرة، وتوجهه بشكل مُباشرة نحو المرمى، ومحاولة صناعة الفارق وتقديم الكرة الحاسمة”.

وواصل في سياق مُتصل :”أتمنى أن يُحقق مشوارا كبيرا، ويعود بعد 15 سنة الى هذا الملعب، ويتحصل على نفس الإستقبال الذي تحصل عليه ليونيل ميسي”.