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الرياضة

تيري هنري مُعجب بجزائري صاعد ويتمنى له مُستقبل ميسي

بقلم إسماعيل عشاش
تيري هنري مُعجب بجزائري صاعد ويتمنى له مُستقبل ميسي
كبال يتجاوز مبابي
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عبّر أسطورة كرة القدم الفرنسية، تيري هنري، عن إعجابه الشديد بالجزائري الصاعد إيلان كبال، لاعب نادي رامس الفرنسي، وذلك بعد أن تألق هذا الأخير خلال الجولة الماضية من الليغ 1 أمام باريس سان جيرمان.

الهداف التاريخي للديكة وآرسنال، أكد بأن الجناح الطائر كان مميزا الى أبعد الحدود وتحدث بشأنه قائلا :”لقد أعجبت كثيرا بطريقة تعامله مع الكرة، وتوجهه بشكل مُباشرة نحو المرمى، ومحاولة صناعة الفارق وتقديم الكرة الحاسمة”.

وواصل في سياق مُتصل :”أتمنى أن يُحقق مشوارا كبيرا، ويعود بعد 15 سنة الى هذا الملعب، ويتحصل على نفس الإستقبال الذي تحصل عليه ليونيل ميسي”.

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