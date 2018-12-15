“تيري هنري” يجلب جزائريا لمُعالجة لاعبي “موناكو”!

أعلن نادي “موناكو” إلتحاق العداء الجزائري الأصل، الفرنسي الجنسية، “بوبكر طاهري” بطاقم المُدرب “تيري هنري”، وهذا الى غاية نهاية الموسم.

وأشار فريق الإماراة بأن المُتالق سابقا في رياضة الـ3 آلاف متر موانع، سيكون مُشرفا على الجانب البدني والذهني لزملاء “فالكاو”.

وإتفق “بوب” مثلما يُلقب، مع مُدرب “موناكو” الحالي، “تيري هنري”، على المُساهمة قدر الإمكان في إسترجاع اللاعبين للياقتهم البدنية المعهودة.

وأشارت جريدة “ليكيب”، بأن الجميع يُعلق آمالا كبيرة على “طاهري” والدور الذي سيلعبه، وهو المالك لخبرة واسعة في المُستوى العالي.