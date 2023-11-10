تيري هنري يستدعي شرقي مجددا للمنتخب الفرنسي

إستدعى مدرب المنتخب الفرنسي للشباب تيري هنري، مهاجم ليون الفرانكو جزائري ريان شرقي، تحسبا لمواجهتي النمسا وكوريا الجنوبية.

وسيواجه الديّكة النمسا في إطار تصفيات كأس أوروبا للشباب 2025، ومواجهة كوريا الجنوبية وديا، 17 و 20 نوفمبر الجاري.

كما شهدت قائمة هنري، استدعاء موهبة موناكو، اللاعب ذو الأصول الجزائرية مغناس أكليوش.

ويواصل هنري بخطواته هذه، الضغط على اللاعب شرقي، في ظل عدم حسم اللاعب قراره بشأن المنتخب الذي سيمثله مستقبلا.

خاصة وأن العديد من التقارير، سبق وأن كشفت أن هنري تواصل مع مدرب المنتخب الفرنسي الأول، ديدي ديشان، وطالبه بضم شرقي للمنتخب الأول لقطع الطريق أمام الجزائر لضم اللاعب.