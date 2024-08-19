تيري هنري يستقيل من تدريب منتخب الديكة لأقل من 23 عاما

قرر النجم الفرنسي الأسبق تيري هنري، وضع حد لمشواره كمدرب لمنتخب الديكة لأقل من 23 عاما.

وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن تقديم تيري هنري، استقالته من منصبه كمدرب لمنتخب فرنسا للآمال، لأسباب شخصية.

ووجّه الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، ممثلا في رئيسه فيليب ديالو، الشكر لتيري هنري، على مشواره مع آمال الديكة، في الطبعة الأخيرة من الألعاب الأولمبية.

يذكر أن استقالة تيري هنري، تأتي بعد قيادته منتخب فرنسا للآمال، لنهائي الألعاب الأولمبية 2024، ونيلهم الميدالية الفضية، بعد هزيمتهم أمام اسبانيا بنتيجة (5-3).