تيزانو:”أشكر الرئيس تبون على مجهوداته لانجاح الألعاب المتوسطية”

عبر رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط، دافيد تيزانو، عن شكره لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما قال، تيزانو، في تصريحات لرئاسة الجمهورية عقب استقباله من طرف الرئيس تبون أمسية اليوم الأحد.

“أشكر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على استقباله لي، وإنه لشرف كبير أن أمثل 26 دولة من البحر الأبيض المتوسط”.

وأضاف:”أشكر الرئيس تبون والحكومة الجزائرية على كل المجهودات المبذولة”.

“وكذا الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها في هذا المجال والتي ستعود بالفائدة على الشباب الجزائري”.

كما ختم:”أشكر أيضا وزير الشباب والرياضة وهذه الألعاب المتوسطية ستكون فرصة مميزة لاعطاء صورة جميلة عن الجزائر للعالم”.