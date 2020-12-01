تيزي وزو..”أونيام ” تعلن عن التوقف التقني وتحيل 1700 عامل على البطالة 

أعلنت، أمس الإثنين، الشركة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية “أونيام ” بتيزي وزو عن التوقف التقني ابتداء من اليوم الثلاثاء و إحالة عمالها على العطلة التقنية.

ويعود قرار التوقف المؤقت لنشاطها إلى المشاكل المالية التي تواجهها المؤسسة منذ سنوات، ضف إلى نفاذ مخزون المادة الخام على مستوى جميع الورشات.

ويأتي ذلك بسبب الصعوبات التي واجهتها في الحصول على ترخيص لإستيرادها لصناعة الآلات الكهرومنزيلية.

وتجدر الإشارة أن توقيف الأنشطة بهذه المؤسسة ليست الأولى، بل سبق وأن توقفت في شهر فيفري المنصرم لكن أنقذت آنذاك من الإفلاس بشكل مؤقت ضمن لها الإنتاج إلى غاية شهر نوفمبر.

لكن سرعان ما عادت بوادر الأزمة ليتقرر غلق أبوابها من جديد لتؤثر بشكل كبير وبالدرجة الأولى على العمال الذين يبلغ عددهم حوالي 1700 عامل أحيل أغلبيتهم إلى البطالة التقنية.

ونظم العمال المسرحون صبيحة اليوم، أمام المصنع بواد عيسي وقفة احتجاجية لكنهم قرروا تصعيد احتجاجهم إلى تنظيم مسيرة مشيا على الأقدام انطلاقا من واد عيسي وصولا إلى مقر الولاية.

لمطالبة السلطات العليا التدخل السريع لإنقاذهم من البطالة و إنقاذ هذه المؤسسة الوطنية التي تعتبر قطب اقتصادي مهم جدا .