تيزي وزو: إحصاء 794 بناية و831 مستثمرة فلاحية متضررة من الحرائق

كشف الأمين العام لولاية تيزي وزو، ميلود فلاحي أن 794 بناية و831 مستثمرة فلاحية تضررت من حرائق الأسبوع الماضي بتيزي وزو. وقد خضعت للمعاينة التقنية من قبل لجان تقييم

وأوضح فلاحي الذي يترأس خلية أزمة حرائق الغابات بالولاية، أنه من بين 794 بناية خضعت للخبرة من قبل مهندسين والمراقبة التقنية للبنايات بتيزي وزو والولايات الاخرى المجندين لهذا الغرض. فان 752 هي شقق “فردية وجماعية” و42 أخرى تمثل مؤسسات مدرسية. مضيفا أن مصالح المراقبة التقنية للبنايات ستقوم بتصنيف البنايات حسب الفئات. وحسب مستوى الأضرار التي تعرضت لها “أخضر وبرتقالي وأحمر”. مضيفا أن اللجان سيكلفون بعد ذلك بإعداد كشف كمي للخسائر. مؤكدا أن التقييم المالي سيتم من قبل لجنة اخرى اما على المستوى الولائي او المركزي.

أما بخصوص المؤسسات المدرسية، فقد أشار إلى أن الخسائر المسجلة ليست كبيرة باستثناء مؤسستين تتطلبان أشغال هامة. مضيفا أن هذه المؤسسات سيتم التكفل بها بسرعة من أجل تحضيرها للدخول المدرسي المقبل. وفيما يتعلق بالقطاع الفلاحي الذي سجل خسائر كبيرة جراء الحرائق. فأشار إلى أن فرقا من المهندسين الفلاحيين من تيزي وزو و ولايات اخرى “أكثر من 80 مهندس من خارج الولاية” قد أحصوا ما بين الأحد والإثنين ما مجموعه 831 مستثمرة فلاحية تضررت من جراء الحرائق.