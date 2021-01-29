تيزي وزو: إختفاء غامض لشيخ من قرية آسيني ببلدية ايت يحي موسى

إختفى شيخ 77عمره سنة، في ظروف غامضة منذ الأحد الماضي بقرية آسيني ببلدية ايت يحي موسى في تيزي وزو.

ووفق مصادر النهار اونلاين السيخ كان وكان قادما من العاصمة إلى مسقط رأسه ولم يصل لحد الأن ولاحتى أي خبر عنه.

ما جعل عائلته تتنقل الى القرية للاستفسار لكنها تفاجأت انه لم يصل إلى القرية.

الامر الذي أثار قلق العائلة فتوجهت إلى وحدة الدرك الوطني بذراع الميزان لتقديم بلاغ عن هذا الاختفاء المفاجىء والغامض.

وخاصة أن الرجل المختفي اعتاد الذهاب لوحده إلى القرية لقضاء بعض الوقت فيها وانه يتمع بكامل قواه العقلية.

وعلى إثر ذلك إنطلق حملة بحث واسعة عن المختفي من طرف الدرك الوطني والتي ما تزال جارية إلى حد الساعة.