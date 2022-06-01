 تيزي وزو..إستقالة جماعية للفريق الطبي لمصلحة جراحة الكلى والمسالك البولية بالمستشفى الجامعي

أقدم أطباء مصلحة جراحة الكلى والمسالك البولية بالمستشفى الجامعي ندير محمد بتيزي وزو على تقديم إستقالتهم الجماعية يوم الامس ، احتحاجا على الممارسات التعسفية التي يعيشونها تحت وصاية مسؤول المصلحة

حيث صرح أعضاء الطاقم الطبي المستقيل المتكون من خمس أطباء جراحيين وطبيبتين في بيان إستقالتهم بما تشهده المصلحة يوميا من عراقيل ومعاملة مجحفة في حق الاطباء المقيمين.

والتلفظ بعبارات خادشة للحياء ومسيئة في حقهم، كما كشف الاطباء في بيان الاستقالة ،اخفاء العتاد الطبي عليهم ما يعرقل عملهم ويضاعف معاناة المرضى.

وأتى في نفس البيان ، أن قرارهم هذا أتى بعد غياب الرد على مراسلاتهم حيث أصروا بالطلب العاجل لتعيين لجنة تحقيق وزارية تبحث في القضية وتضمن تحسين الأوضاع في هذه المصلحة.