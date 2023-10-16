تيزي وزو.. إصابة 25 تلميذا جراء انحراف حافلة للنقل المدرسي

أصيب 25 تلميذا، جراء انحراف حافلة للنقل المدرسي على مستوى قرية اغيل علي سالم. بلدية مكيرة دائرة تيزي غنيف ولاية تيزي وزو.

وأضحت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافات في وحدة يسر ووحدة الثنية وكذا وحدة تيزي غنيف التابعة للمديرية الحماية المدنية لولاية تيزي وزو. تدخلت صباح اليوم لاجل حادث مرور يتمثل في انحراف حافلة لنقل التلاميذ على مستوى قرية اغيل علي سالم. بلدية مكيرة دائرة تيزي غنيف ولاية تيزي وزو (نقطة حدودية مع بلدية شعبة العامر).

وأشار المصدر أن المعلومات الأولية تفيد أن الحادث اسفر عن إصابة 25 تلميذا دون تسجيل أي حالة وفاة.

تيارت… وفاة تلميذة بعدما دهستها سيارة أمام مدرستها بفرندة

لقيت فتاة تدرس سنة ثانية ابتدائي تدعى “ع.ر “مصرعها، مساء اليوم، بعدما صدمتها سيارة بمحاذاة المدرسة الابتدائية صغير بن خليفة بحي حطاب احمد المعروف بحي شعبة عربية بمدينة فرندة.

إضافة الى ذلك لفظت الضحية أنفاسها الأخيرة عين المكان، وهي الحادثة التي رسمت استياء وحزن كل من علم بها. كما فتحت المصالح تحقيقا في الحادثة، وهو ما يطرح مشكل حماية التلاميذ أمام المدارس خصوصا تلك التي تعرف حركة المركبات بمحاذاة المدارس.

معسكر.. حالة وفاة و22 جريحا في انقلاب حافلة لنقل المسافرين

لقي شخص مصرعه وأصيب 22 آخرون بجروح، اليوم الأحد، في حادث مرور . على مستوى الطريق الوطني رقم 17 بلدية حسين دائرة بوحنيفية في معسكر.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، في بيانها أنها تدخلت مصالحها على الساعة 17سا35 دقيقة من أجل حادث انحراف. وانقلاب حافلة نقل المسافرين تشغل خط مستغانم معسكر.

وأضاف المصدر أن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 17 بلدية حسين دائرة بوحنيفية. حيث خلف كحصيلة أولية حالة وفاة و22 جريحا.