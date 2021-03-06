تيزي وزو: إصابة 4 أطفال بحروق خطيرة اثر حريق سيارة بمدينة تيقوبعين

اندلع مساء اليوم السبت، حريق بسيارة خفيفة من نوع 205 بمدينة تيقوبعين ببلدية واقنون بتيزي وزو.

أين كان على متنها عائلة مكونة من 7 اشخاص، رجلين وامرأة و4 أطفال صغار تترواخ اعمارهم ما بين 2 إلى 4 سنوات.

وقد تدخلت اعوان الحماية المدنية للوحدة الرئيسية بتيزي وزو في اخماد الحريق الذي امتدت نيرانه بسرعة لكامل المركبة.

والتي كان بداخل صندوقها قارورتين من غاز البوتان التي تسببت في حروق خطيرة للاطفال الاربعة.

وهو الأمر الذي استلزم تحويلهم إلى المؤسسة الإستشفائية المتخصصة في علاج الحروق بالجزائر العاصمة.

وذلك من طرف عناصر للوحدة الرئيسية بولاية تيزي وزو، اما الاشخاص الثلاثة رجلان يبلغان من العمر 73، 38 عاما.

وامراة تبلغ من العمر 43 عاما ، اصيبوا بحروق طفيفة و تم نقلهم الى المستشفى الجامعي بمحمد ندير بتيزي وزو.

و يشار أن حتى المواطنين الذين كانوا متواجدين بعين المكان سارعوا لتقديم المساعدة و اخماد النيران قبل وصول الحماية و لو لا ذلك لتفحمت العائلة بأكملها.