تيزي وزو.. إصابة 8  أشخاص في حادث مرور ببلدية ميزرانة

أصيب 8 أشخاص، امسية اليوم، اثر حادث مرور باطريق الوطني رقم 72 في المكان المسمى la crête ببلدية ميزرانة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت وحدة قزيرت على الساعة20h40 من أجل حادث مرور متمثل في اصطدام حافلة صغيرة بسيارة نفعية بطريق الوطني رقم 72 في المكان المسمى la crête ببلدية ميزرانة.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متفاوتة تتراوح أعمارهم بين 16 سنة إلى 30 سنة تم اسعافهم ونقلهم إلى مستشفى تقزيرت.