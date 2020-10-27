تيزي وزو: إعادة فتح المدرسة الابتدائية بقرية تازروتس بأبي يوسف يوم غد

قررت مديرية التربية لولاية تيزي وزو بإعادة فتح المدرسة الابتدائية بقرية تازروتس ببلدية أبي يوسف يوم الغد الأربعاء والتي أغلقت أوّل أمس بعد ظهور ستة حالات إصابة بفيروس الكورونا في القرية.

وقد جاء قرار المديرية بعد حصولها على نتائج غير مقلقة.

حسب التحقيق الوبائي الذي أجرته المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بايفرحونان والذي تضمن تحاليل للتلاميذ والمعلمين وعمال المدرسة ومسيريها.

ليتبين أن حتى الحالات الستة المصابة ليس لديها اطفال متمدرسين بالابتدائية و على اثر هذه النتائج.

ووفق ما أوضحه المراسلة التي تحصل موقع “النهار اونلاين” على نسخة منها أعلنت إدارة المدرسة عن إعادة فتح أبوابها يوم الغد .