تيزي وزو: إعادة فرض الحجر الصحي عبر 4 بلديات

قرّر رؤساء بلديات بوغني، ومشطراس، وأسي يوسف، وبونوح بولاية تيزي وزو، إعادة تنشيط الإجراءات ضد إنتشار كوفيد -19 . حيث تمت المصادقة على بيان الإجتماع من طرف رؤساء البلديات الأربعة.

وحسب البيان الذي تم إمضاؤه، فقد تم تحديد عدد المسافرين إلى 50 بالمائة مع إجبارية إرتداء الأقنعة. مع منع إستخدام الطاولات والكراسي داخل المقاهي والمطاعم و محلات بيع المشروبات الكحولية. حيث يسمح فقط بالبيع المحمول. مع منع كل الإحتفاليات سواءا الزواج والتجمعات الجنائزية.

كما إتفق رؤساء البلديات الأربعة على غلق كل قاعات الألعاب والملاعب والقاعات الرياضية. وتحديد عدد الزبائن في المساحات التجارية ومختلف المتاجر. بالإضافة إلى غلق الاسواق الاسبوعية والماشية لمدة 15 يوما ابتداءا من يوم الأحد مع إقتراح غلق المساجد وقاعات الصلاة بالتنسيق مع الجمعيات الدينية.