تيزي وزو: إنتاج زيت الزيتون يتراجع.. والسبب تلف المنتوج
تراجعت ولاية تيزي وزو في إنتاج زيت الزيتون بسبب سقوط الأمطار في الصائفة المنصرمة ما جعل سقوط الزيتون، هذا الوضع يرشح في ارتفاع أسعار زيت الزيتون.
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تراجعت ولاية تيزي وزو في إنتاج زيت الزيتون بسبب سقوط الأمطار في الصائفة المنصرمة ما جعل سقوط الزيتون، هذا الوضع يرشح في ارتفاع أسعار زيت…
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خلف انهيار ورشة بناء صباح اليوم في حي بو مرزوق شرق مدينة قسنطينة، أربعة جرحى من بين عمال إحدى ورشات البناء الخاصة أصيبوا ببعض الكسور، حينما…
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تعرضت اليوم الخميس، مركبة سياحية للتحطيم من طرف مجهولين، بحي عمارة بطريق الشراقة في العاصمة.
السيارة من نوع "فورد فييسا"، تم تكسير زجاجها الخلفي بالكامل كانت…
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