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تيزي وزو: إنتاج زيت الزيتون يتراجع.. والسبب تلف المنتوج

أخبار الجزائر
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تيزي وزو: إنتاج زيت الزيتون يتراجع.. والسبب تلف المنتوج
بقلم وافي مهاجري

تراجعت ولاية تيزي وزو في إنتاج زيت الزيتون بسبب سقوط الأمطار في الصائفة المنصرمة ما جعل سقوط الزيتون،  هذا الوضع يرشح في ارتفاع أسعار زيت الزيتون.


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