تيزي وزو.. إنقاذ شخص سقط في منحدر جبلي بـ “أزرو نطهور”

تمكنت مصالح الحماية المدنية، اليوم، من إنقاذ شخص سقط في منحدر جبلي. بالمكان المسمى أزرو نطهور بلدية ودائرة إفرحونان ولاية تيزي وزو.

وحسب مصالح الحماية المدنية، تدخلت إسعافات كل من ولاية تيزي وزو والبويرة، على الساعة 18:17 مدعومة بفرقة البحث والإنقاذ في الأماكن الوعرة. من أجل إنقاذ شخص سقط في منحدر جبلي، بالمكان المسمى أزرو نطهور.

وأضاف البيان أن عملية إنقاذ الشخص تمت بنجاح، مع تسجيل إصابة شخص بجروح خفيفة تم إسعافه ونقله إلى المستشفى المحلي.