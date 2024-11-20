تيزي وزو.. إنقاذ 3 أشخاص كانوا عالقين في منحدر جبلي

تمكنت مصالح الحماية المدنية، بولاية تيزي وزو، من إنقاذ ثلاثة (03) أشخاص كانوا عالقين في منحدر جبلي.

وأوضحت المصالح نفسها، أنه تم إنقاذ 03 أشخاص، وهم في حالة جيدة، تتراوح أعمارهم بين 33 و 46 سنة.

وكان أعوان الحماية المدنية قد تدخلوا على الساعة 16سا40د من أجل إنقاذ شخص عالق في منحدر جبلي بالمكان المسمى ثبورت العينصر، بلدية أسي يوسف و دائرة بوغني.

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