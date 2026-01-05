تيزي وزو.. إنقاذ 5 أشخاص اختنقوا بالغاز المنبعث من المدفأة

تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية تيزي وزو، من إنقاذ 5 أشخاص تعرضوا للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة، بحي بكار، ببلدية تيزي وزو.

وأوضحت المصالح نفسها، أنها تدخلت من أجل إسعاف عائلة تعرضت للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة. بحي بكار، بلدية ودائرة تيزي وزو.

مشيرة أن الحادث خلف إصابة 05 أشخاص من كلا الجنسين، لهم ضيق في التنفس ،تتراوح أعمارهم بين 11 سنة و 52 سنة. تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

