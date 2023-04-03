تيزي وزو: إنقاذ 7 أشخاص تسمموا بالغاز

قامت مصالح الحماية المدنية في تيزي وزو بإنقاذ 7 أشخاص تسمموا بأحادي أكسيد الكربون ببلدية بوغني. حسبما جاء اليوم الإثنين في بيان صادر عن المديرية الولائية لهذا السلك.

وكان الأشخاص السبعة، وهم أفراد من نفس العائلة، تتراوح أعمارهم بين 3 و 25 عاما. قد استنشقوا ليلة أمس الأحد غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد غاز (طابونة). بمنزلهم بقرية إغزر نشبل، استنادا لنفس المصدر.

وبعد تبليغهم بالحادثة، تدخل عناصر وحدة الحماية المدنية ببوغني لتقديم الإسعافات الأولية للضحايا بعين المكان. ليتم بعدها نقلهم إلى مستشفى نفس البلدية،حسب البيان.

وعقب هذه الحادثة، جددت مصالح الحماية المدنية ندائها لاحترام قواعد السلامة المتعلقة باستخدام الغاز. والتأكد بشكل خاص من وجود فتحات التهوية ومخارج تصريف الغاز المحترق. وعدم استخدام مواقد الغاز ووسائل الطبخ كالطابونات من أجل التدفئة.