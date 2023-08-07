تيزي وزو: إيقاف 14 شخصا محل أوامر بالقبض

تمكنت فرقة التفويضات القضائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تيزي وزو. خلال شهر جويلية من السنة الجارية 2023. من توقيف 14 شخصا مبحوث عنهم بموجب أوامر بالقبض صادرة عن مختلف الجهات القضائية المختصة.

وتتعلق القضايا المتابعين فيها في 04 قضايا عن حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض البيع. 4 عن قضايا التزوير و استعمال المزور . 03 عن قضايا السرقة. قضية عن النصب و الاحتيال. وقضيتين تخص الضرب و الجرح العمدي.