تيزي وزو: إيقاف 3 أشخاص في قضية تزوير محررات إدارية ووثائق سفر

تمكنت قوات الشرطة التابعة لفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تيزي وزو، بالتنسيق مع أمن دائرة واضية، نهاية الأسبوع الفارط، من إيقاف 3 أشخاص.

المتهمون تتراوح أعمارهم مابين “24 سنة و35 سنة”، ينحدرون من ولاية تيزي وزو، مشتبه فيهم في قضية تزوير الملفات والوثائق الإدارية الرسمية.

وتمت قضية الحال تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة ذراع الميزان المختص إقليما.

ومكنت العملية من حجز أجهزة ومعدات تستعمل في التزوير تمثلت في ثلاث أجهزة إعلام آلي وطابعتين. وجهاز سكانير، دعائم إلكترونية، وملفات ووثائق إدارية مزورة.