تيزي وزو: احتراق 6 مركبات بمرأب في أث يني

سجلت الحماية المدنية في ولاية تيزي وزو، اليوم الخميس، احتراق 6 مركبات بمرأب بأث يني، فيما لم يخلف الحادث وفيات.

وتدخلت فرق الحماية المدنية لوحدة واصيف مدعمة بأعوان من وحدتي واضية وعين الحمام بعد نشوب حريق بمرأب في أث يني.

وحسب الحماية المدنية، أتى الحريق على 6 مركبات كانت مركونة بمرأب كبير يقع في الطابق الأرضي لمبنى بقرية أث لحسن.

ومكن تدخل وحدات الحماية المدنية في ولاية تيزي وزو، من منع انتشار الحريق الذي شب بالمرأب للشقتين المتواجدتين فوق المرأب.

كما تم انقاذ 3 مركبات أخرى كانت مركونة بمرأب بالجوار، دون خسائر بشرية، استنادا لمصالح الحماية المدنية بولاية تيزي وزو.