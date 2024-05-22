تيزي وزو.. اخماد حريق شب داخل شقة ببلدية ذراع الميزان

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، من اجل اخماد حريق داخل شقة بالطابق السابع في عمارة تتكون من تسع طوابق بالمكان المسمى حي عدل 348 مسكن، بلدية و دائرة ذراع الميزان.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت عناصرها على الساعة 13سا35د، من أجل إخماد هذا الحريق ومنع انتشاره الى باقي أنحاء البناية.

ولم يخلف الحريق اي خسائر يشرية ماعدا المادية، اين تم تسخير 6 شاحنات اطفاء و سيارة اسعاف واحدة من اجل هذا التدخل.