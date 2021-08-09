تيزي وزو.. ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 4 قتلى

ارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق التي إندلعت في غابات تيزي وزو، اليوم الإثنين، إلى 4 قتلى إلى حد الأن.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن الأمر يتعلق بشخص ينحدر من قرية ايت لحسن ب اث يني، فيما يتواجد مصاب من قرية ايفيغا في حالة جد حرجة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحرائق التي التي اجتاحت ولاية تيزي وزو تسببت في وفاة 3 أشخاص أخرون ينحدرون من قرية آيت لحسن ببلدية بني يني، قرية تينقيشث ببلدية عزازقة، وقرية آيت بوهيني .