تيزي وزو: الإطاحة بشبكة إجرامية تقلد أختام الهيئات والمؤسسات الرسمية للدولة

تمكنت مصالح الشرطة بأمن دائرة بوغني من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة، تتكون من أربعة أفراد. يتراوح أعمارهم بين (28 سنة و45 سنة). يقوم عناصرها بصناعة وتقليد أختام لمختلف الهيئات والمؤسسات الرسمية للدولة. واستعمالها في تزوير الملفات الإدارية والمحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

ومكنت التحريات التي باشرتها ذات المصلحة، تحت إشراف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ذراع الميزان. من تحديد هوية و توقيف المشتبه فيه الرئيسي الذي ينحدر من الجزائر العاصمة وتوقيف ثلاثة من شركائه. ينشطون ضمن الشبكة عبر ولايات تيزي وزو، الجزائر العاصمة والبويرة.

كما تم ضبط 267 ختم مقلد؛ 495 مليون سنتيم، 29965 أورو من عائدات العمل الإجرامي. وثائق ومحررات إدارية مزورة؛ ثلاث مركبات سياحية؛ كمية من المعدن الأصفر.

وتم تقديم المشتبه فيهم، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ذراع الميزان. عن قضية تكوين جمعية أشرار. لغرض الإعداد لجناية تقليد أختام الدولة، التزوير واستعمال المزور في المحررات الرسمية. تبييض الأموال مع النصب والاحتيال.