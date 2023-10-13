تيزي وزو: الإطاحة بشبكة تتاجر بالمخدرات وحجز مبلغ مالي معتبر

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الجريمة الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تيزي وزو من إيقاف سبعة أشخاص. ينشطون ضمن شبكة إجرامية منظمة.

تتراوح أعمار الموقوفين مابين 22 سنة و 44 سنة مختصين في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وسط الشباب

حيثيات القضية التي تمت تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو المختص إقليميا. تعود لاستغلال معلومة تحصلت عليها ذات المصلحة. مفادها قيام أفراد هاته الشبكة بتروج المخدرات والمؤثرات العقلية. أين تم إيقاف المشتبه فيهم مع ضبط مبلغ مالي مقدر بـ 225 مليون من عائدات ترويج. بالإضافة كذلك إلى 12.38 غرام من الكيف المعالج على شكل قطع مهيأة للترويج و أسلحة بيضاء.ة و101 كبسولة من المؤثرات العقلية .

بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو المختص إقليما. عن قضية حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع.