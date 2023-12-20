تيزي وزو: الإطاحة بشبكة تسطو على المنازل واسترجاع المسروقات

تمكنت مصالح الأمن الحضري الرابع بأمن ولاية تيزي وزو. من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في السطو على المنازل.

وتتكون الشبكة الإجرامية من تسعة أشخاص. مع حجز الأدوات المستعملة في الجريمة و استرجاع المسروقات المتمثلة في مبلغ مالي من العملة الوطنية (50 مليون سنتيم).

بالإضافة كذلك إلى كمية من المجوهرات و ثلاثة (03) هواتف نقالة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو المختص إقليميا. عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة السرقة المقترنة بظرف الكسر، إخفاء أشياء مسروقة.