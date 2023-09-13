تيزي وزو: الإطاحة بشبكة تقلّد أختام الدولة والهيئات الرسمية وحجز 539 ختم مقلد

تمكن عناصر الشرطة بولاية تيزي وزو هذا الأسبوع من الإطاحة بشبكة إجرامية تحترف تقليد أختام الدولة والهيئات الرسمية.

وجاءت العملية في إطار مكافحة المخططات الإجرامية المستهدفة لأختام ومحررات الهيئات الرسمية. و بعد شهر فقط من تفكيك شبكة تقليد وتزوير الأختام والمحررات الرسمية، التي عالجتها شرطة تيزي وزو بتاريخ 2023/07/27. تمكنت هذا الأسبوع من حجز 539 ختم مقلد ومزور لهيئات و مؤسسات إدارية، من خلال الإطاحة بشبكة تتكون من 05 أشخاص. تتراوح أعمارهم بين “40 سنة و 50 سنة، تنشط عبر ولايات تيزي وزو، البويرة وبومرداس”.

التحريات التي باشرها محققو الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة بوغني “ولاية تيزي وزو”. تحت إشراف النيابة القضائية المختصة، مكنت من تحديد هوية وتوقيف شخصين ينحدران من ولاية البويرة، وثلاثة شركاتهم، ينشطون ضمن الشبكة الإجرامية مع ضبط 539 ختم مقلد لمختلف المؤسسات الإدارية العمومية والخاصة. أجهزة إعلام آلي دعائم إلكترونية وثائق ومحررات إدارية مزورة كانت تستغل في العمل الإجرامي. 171 مليون سنتيم و 510 أورو من عائدات التزوير.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوغني، بتاريخ 11 سبتمبر 2023. عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية تقليد أختام الدولة واستعمالها، التزوير و استعمال المزور في المحررات الرسمية.