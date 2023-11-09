تيزي وزو: الإطاحة بشبكة مختصة في الابتزاز والتهديد بالتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وضعت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى لأمن ولاية تيزي وزو نهاية هذا الأسبوع، حدا لنشاط شبكة إجرامية متكونة من 7 أشخاص من بينهم 3 نساء تختص في الابتزاز والتهديدبالتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

العملية، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا مكنت المحققين من تحديد هوية وتوقيف عناصر الشبكة، التي كانت تستغل 3 نساء أعمارهم بين 21 سنة و31 سنة. لاستدراج الضحايا من رجال الأعمال، وتصويرهم في وضعيات مخلة بالحياء، قصد ابتزازهم للحصول على مبالغ مالية مابین 400 مليون و 1 مليار سنتيم، مقابل عدم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تم تقديم المشتبه فيهم اليوم ، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ذراع الميزان تيزي وزو، عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية الابتزاز، التهديد بالتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات المخلة بالحياء والاستدراج لغرض الحصول على مبالغ مالية.