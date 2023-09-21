تيزي وزو.. الإطاحة بشبكة مختصة في تزوير المركبات وترويج المخدرات

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تيزي وزو خلال الأسبـوع الفارط. من توقيف 3 أفراد من بينهم فتـاة. تتراوح أعمارهم مابين (22 سنة و47 سنة)، ينحدرون من ولاية تيزي وزو. ينشطون ضمن شبكة إجرامية مختصة في تزوير الوثائق الإدارية للمركبات.

قضية الحال، جاءت على إثر معلومات مفادها وجود جماعة إجرامية تروج المخدرات. التحريات التي قام بهام محققو ذات المصلحة، أفضت إلى تحديد هوية. وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي (43 سنة)، على متن مركبة سياحية بوثائق مزورة، مع إيقاف شريكيه (02) من بينهما فتاة.

العملية التي تمت تحت إشراف السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، مكنت من استرجاع مركبة سياحية محل بحث و مركبة ثانية محل تزوير في وثائقها الإدارية، مع ضبط 33.91 غرام من الكيف المعالج، 2.90 غرام من المخدرات الصلبة (كوكايين) و مبلغ مالي 25000 دج من العائدات الإجرامية.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو، عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة التزوير و استعمال المزور في وثائق إدارية، حيازة المخدرات لغرض البيع و الترويج.