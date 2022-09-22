تيزي وزو: الإطاحة بشبكة مختصة في تقليد أختام الدولة واستعمالها في تزوير المحررات الرسمية

تمكنت قوات الشرطة التابعة الفرقة الاقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تيزي وزو، من الإطاحة بشبكة إجرامية متكونة من خمسة (05) أفراد من بينهم فتاة تتراوح أعمارهم ما بين 26 و 36 سنة.

وحسب بيان مصالح أمن ولاية تيزي وزو، فإن هذه الشبكة الإجرامية مختصة في تقليد أختام الدولة و الإدارات العمومية والتي يستعملونها في تزوير الوثائق الإدارية و المحررات الرسمية مقابل الحصول على مبالغ مالية معتبرة .

وأوضح بيان ذات السلك النظامي، أن العملية مكنت من حجز 21 ختم وبرثن مقلد وكذا عدة شهادات و وثائق إدارية مزورة و التي يتم إرفاقها في ملفات طلبات تأشيرة الدراسة في الخارج ، مع استرجاع أجهزة وكذا معدات تستعمل في التزوير تمثلت في :

– أربعة (04) أجهزة كومبيوتر.

– ثلاث طابعات متعددة الاستعمال.

– دعامات إلكترونية.

– أربعة (04) هواتف نقالة للتواصل بين أفراد الشبكة .

– مبلغ مالي من عائدات التزوير.

وتم بتاريخ 21 سبتمبر 2022 تقديم المتورطين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو عن قضية جناية تقلید ختم الدولة واستعماله، جناية التزوير في المحررات الرسمية، أين صدر ضد أربعة ( 04 ) منهم أمر إيداع رهن المؤسسة العقابية في حين استفاد الخامس من الرقابة القضائية .