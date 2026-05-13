تيزي وزو.. الإطاحة بمروج مخدرات وحجز 11 كلغ كيف.. مهلوسات وسلاح ناري

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بوغني، بالتنسيق مع مصالح أمن دائرة بوغني بأمن ولاية تيزي وزو، من توقيف شخص عن قضية حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، العملية مكنت من ضبط 11 كيلوغرامًا و400 غرام من الكيف المعالج، و3638 كبسولة من المؤثرات العقلية.

بالإضافة إلى سلاح ناري وذخيرة حية، سلاح أبيض، و264 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية.

وتم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ذراع الميزان المختص إقليميا.