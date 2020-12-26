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تيزي وزو.. الثلوج تتسبب في غلق هذه الطرقات

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تيزي وزو.. الثلوج تتسبب في غلق هذه الطرقات
بقلم نادية بن طاهر

تسببت الثلوج المتساقطة في ولاية تيزي وزو، منذ الساعات الأولى من يوم السبت، في غلق العديد من الطرقات، بسبب تراكم الثلوج.

وأدت الثلوج، إلى غلق كل من الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة، على مستوى فج تيروردة بلدية افرحونن.

بالإضافة إلى غلق الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة، على مستوى منطقة اسول بلدية ايت بومهدي.

وكذا الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة، على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية ابودرارن.

بالإضافة إلى غلق الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي تيزي وزو وبجاية على مستوى فج شلاطة بلدية افرحونن.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=939738

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