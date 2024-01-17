تيزي وزو: الحبس لـ4 أشخاص وُجد بحوزتهم مُهلوسات

تمكنت فرقة الدرك الوطني بسيدي نعمان في تيزي وزو، من توقيف 4 أشخاص، وحجز كمية من الأقراص المهلوسة.

وجاءت هذه العملية، بعد ورود معلومات لذات الفرقة، عن وجود ثلاثة أشخاص بحوزتهم كمية معتبرة نوع بريقابالين على متن سيارة نوع هيونداي متجهة من مدينة سيدي نعمان الى ذراع بن خدة.

ليتم على الفور تشكيل دورية من أفراد الفرقة وبعد تتبع مسار السيارة تم توقيفها على مستوى السد الثابت ببرج سيباو بلدية سيدي نعمان.

وبعد تفتيش السائق ومرافقيه تم العثور بحوزتهما على ما مجموعه 598 قرص بريقابلين 300 ملغ.

ومواصلة للتحقيق مع الموقوفين الثلاثة تم الكشف عن شريك رابع ويتعلق الأمروبالمسمى (ع. ي) أين تم توقيفه فيما بعد.

فيما لا يزال الشريك الخامس (م.ط) في حالة فرار، والذي عثر بمنزله على 07 حبوب من الأقراص المهلوسة نوع كيتيل.

وتم تقديم الموقوفين الأربعة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو والذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.