تيزي وزو: الدرك الوطني بذراع الميزان يوقف شخصين ينتحلان عدة صفات لإطارات بالدولة

أوقفت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بذراع الميزان لولاية تيزي وزو، شخصين قاما بالاحتيال على المواطنين.

وذلك من خلال قبض أموال مقابل الاستفادة من خدمات وهمية تتمثل في ابهامهم بالتوسط للضحايا لدى مختلف السلطات.

للاستفادة من شقق ومحلات ومركبات مستعملة، وايضا عتاد الأشغال والبناء عن طريق المزاد بأسعار زهيدة.

وتأتي هذه العملية، إثر شكاوي تقدم بها الضحايا ضد هذين الشخصين، اللذان قام بإننحال عدة صفات لإطارات بالدولة.

أين اعتادا على جمع أموال من عدة ضحايا مقابل وعود كاذبةـ ليتم تقديمها أمام الجهات القضائية لدى محكمة ذراع الميزان.