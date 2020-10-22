تيزي وزو.. الدرك يوقف مجرم محل عدة أوامر بالقبض وحجز بندقية مضخية مع 16 خرطوشة

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تيزي وزو.. الدرك يوقف مجرم محل عدة أوامر بالقبض وحجز بندقية مضخية مع 16 خرطوشة
بقلم صفية إيبارودان

تمكنت قوات الدرك الوطني بولاية تيزي وزو من توقيف مجرم خطير محل بحث منذ سنة 2018 متورط في عدة قضايا إجرامية خطيرة.

كما أن مجرم محل أوامر بالقبض وإحضار وجناية محاولة القتل باستعمال سلاح ناري بولاية تيزي وزو.

حيث وبعد التنسيق مع السلطات القضائية تم حجز سلاح ناري يتمثل في بندقية مضخية من الصنف الخامس.

ونوع البندقية “cobalt” عيار 12 ملم كان يستعمله في أعماله الإجرامية التي يبث بها الرعب في نفوس المواطنين.

كما تم حجز 16خرطوشة من نفس العيار وشجيرة القنب الهندي.

وسيتم تقديم الشخص الموقوف أمام العدالة بعد استيفاء إجراءات التحقيق.


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