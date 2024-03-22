تيزي وزو: الشروع في إنجاز 6 محطات لمعالجة المياه المستعملة قريبا

سيتم قريبا إطلاق مشروع إنجاز ست محطات لمعالجة المياه المستعملة بمحيط سد تاقسبت بتيزي وزو.

وقال مدير الفرع المحلي للديوان الوطني للتطهير، مرزوق شلال. خلال تظاهرة نظمت للإحتفال باليوم العالمي للمياه “22 مارس” بدار البيئة ببلدية تيزي وزو. أنه جرى إخطار مصالحه في شهر نوفمبر الماضي برفع التجميد عن المشروع وإيداع دفتر الشروط لدى لجنة الصفقات للمديرية العامة للديوان. و نحن في انتظار الضوء الأخضر لإطلاق المناقصة الخاصة بإنجاز المشروع”.

و أضاف مرزوق شلال، أن إنجاز هذه المحطات سيكون بكل من بلديات مشطراس وعين الحمام وواضية و واسيف. فيما استفادت بلدية ايرجان من محطتين اثنين. كما يتضمن هذا المشروع الذي خصص له غلافا ماليا يقارب 55 مليون دج. أيضا تنصيب مجمعات للمياه المستعملة بأعلى السد بهدف حمايته بشكل أفضل وضمان معالجة أحسن لنوعية الموارد المائية.

من جهتها أشارت مديرة الوحدة المحلية للجزائرية للمياه، آسيا أوعمروش، أن الوحدة إقتنت 100 مضخة جرعات (مبيض آلي) موجهة للتنصيب على مستوى منابع المياه التي تسيرها الجزائرية للمياه. علما أنه تم تسليم خمس مضخات للبلديات المستفيدة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمياه.

كما أعلن الوالي جيلالي دومي،خلال الحفل، أن الولاية إستفادت من تمويل من الصندوق المشترك للجماعات المحلية بهدف تحسين تسيير المياه ببلديات الولاية. مضيفا أنه سيتم توجيه هذا التمويل لانجاز أشغال لإعادة تأهيل شبكة التوزيع واقتناء المعدات الضرورية. لإدماج البلديات الخمسة غير المندرجة ضمن شبكة توزيع الجزائرية للمياه.

كما أوضح الوالي في سياق ذي صلة، أن الموارد المائية متوفرة بشكل أفضل خلال هذه السنة بالمقارنة مع العام الفارط. مفيدا أن نسبة امتلاء سد تاقسبت بلغت 45 بالمائة، أي ما يمثل 85 مليون م3.