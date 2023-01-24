تيزي وزو: الشروع في تحويل المياه من وادي سيباو إلى سد تاقسبت

دخل مشروع تحويل المياه من وادي سيباو نحو سد تاقسبت بولاية تيزي وزو حيز الخدمة اليوم الثلاثاء. بفضل التساقطات الثلجية المعتبرة التي تم تسجيلها بالولاية.

وسجل يوم أمس الإثنين الوالي جيلالي دومي على هامش زيارة ميدانية إلى فج تيزي نكويلال (جنوب). وعلى حدود ولاية البويرة, “أهمية التساقطات المطرية الأخيرة على الموارد المائية بتيزي وزو”. مفسرا بذلك ” قرار إطلاق مشروع تحويل المياه من واد سيباو نحو سد تاقسبت”.

وأضاف أن “الأمطار المسجلة وفرت لحد الساعة كمية تقدر بأكثر من مليون م3 من المياه. التي ستضاف إلى حوالي 28 مليون م3 مخزنة بسد تاقسبت. بفضل إطلاق مشروع تحويل المياه من وادي سيباو”. مشيرا إلى أن العملية ستسمح بتدعيم السد بكمية إضافية لا تقل عن 90 ألف م3 يوميا.

و أوضح الوالي أن بعد الانتهاء من اللمسات الأخيرة المتمثلة في التزويد بالطاقة الكهربائية، تم استكمال المشروع أمس الأحد. كما سيتم الشروع في تحويل كمية أولية تقدر ب90 ألف م 3 من المياه يوميا.