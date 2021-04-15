تيزي وزو: العثور على جثة جنين حديث الولادة بمركز الردم التقني في واد فالي

عثر على الساعة التاسعة صباحا من نهار اليوم الخميس، على جثة جنين حديث الولادة من جنس أنثى، بتيزي وزو.

وعثر على الجثة وسط أكوام النفايات المنزلية بمركز الردم التقني بواد فالي في تيزي وزو، من طرف احد عمال هذه المؤسسة.

وقام هذا الأخير بإبلاغ الدرك الوطني عن طريق الرقم الأخضر 5510 التي شكلت دورية رفقة الشرطة التقنية للدرك بالمجموعة الإقليمية.

وباشرت بفتح تحقيق معمق لمعرفة حيثيات القضية، ومرتكبي هذه الجريمة.

كما تم تسخير أعوان الحماية المدنية لوضع الجثة بمصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المركزي محمد ندير بتيزي وزو.