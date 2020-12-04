تيزي وزو: العثور على جثة يشتبه أنها للطفل المختفي يانيس

عثرت مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية، اليوم الجمعة، على جثة يشتبه أنها للطفل المختفي يانيس.

وحسب المعلومات المستقاة لحد الساعة، فقد تم العثور على الجثة في غابة ايغيل موحو، ولم يتم تحديد هويتها بعد.

للإشارة، عثر على الجثة في منطقة غير بعيدة عن المنزل العائلي للطفل المختفي.

للتذكير، فقد اختفى الثلاثاء الماضي طفل مصاب بالتوحد بقرية إيغل موحو التابعة لبلدية ايت يحي موسى، جنوب غرب تيزي وزو.

وفور تلقي هذا الابلاغ، أطلقت عملية بحث واسعة من طرف مصالح الدرك الوطني بمعية الحماية المدنية التي سخرت كل الوسائل الضرورية للعملية.