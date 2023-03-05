تيزي وزو: القبض على 19 شخصا متورطين في السرقة وحيازة المخدرات والنصب والاحتيال

تمكنت مصالح أمن ولاية تيزي وزو خلال شهر فيفري من السنة الجارية من توقيف 19 شخصا عنهم. بموجب أوامر بالقبض صادرة عن مختلف الجهات القضائية المختصة.

وتم توقيف 10 أشخاص متورطين في قضايا السرقة. 5 أشخاص متورطين في قضايا حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض البيع. 4 محل أوامر بالقبض عن قضايا النصب والاحتيال.

وقد تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة عن القضايا سالفة الذكر، حيث صدر ضدهم أوامر إيداع رهن المؤسسة العقابية.