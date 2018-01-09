تيزي وزو: الكناباست في إضراب مفتوح والتلاميذ تائهون

بتاريخ 20 نوفمبر، شرع أعضاء المجلس الولائي لنقابة الكناباست بإضراب مفتوح بعد أن لجأت إليهم المعلمة هلا جبلي لحمايتها.

والدفاع عن كرامتها التي أهينت في حرم مديرية التربية، لتنتفض لها النقابة من خلال تنظيم العديد من الوقفات الإعتصامية.

لإستنكار هذا النوع من المعاملات التي تمس بكرامة الأستاذ، فمنذ ذلك الحين والصراع يتوسع أكثر بين مديرية التربية ونقابة كناباست.

المصرة على رحيل موظفين شاركا في إهانة المعلمة، أيام ثم أسابيع يمر بدون دراسة بدون حل، ما أرعب أولياء التلاميذ.

الذين تعالت أصواتهم الغاضبة في مسيرة شارك فيها التلاميذ لمطالبة السلطات التدخل العاجل.

وقد قررت نقابة كناباست بعد الإجتماع الأخير مواصلة إضرابها رغم كل المجهودات المبذولة من طرف أولياء التلاميذ.

ليعودوا إلى نفطة الصفر و ظهور ملامح السنة البيضاء ما جعل مدير التربية يتخذ إجراءات قانونية ضد هؤلاء الأساتذة المضربين.

بداية من خصم رواتبهم و بعث لهم إشعارات ليتم بعذ ذلك استخلافهم.