تيزي وزو.. انتشال جثة أربعيني غرق داخل مجمع مائي بـ واسيف

تمكن غطاسو الحماية المدنية لولاية تيزي وزو، مساء اليوم الأحد، من انتشال جثة شخص غرق داخل مجمع مائي بمنطقة حوض إسبالن، التابعة لبلدية آيت تودرت، دائرة واسيف.

وأفادت مصالح الحماية المدنية بأن عملية انتشال الجثة تمت على الساعة 18:00، حيث جرى تحويل الضحية، البالغ من العمر 47 سنة، إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد تدخلت على الساعة 14:10، إثر بلاغ يفيد باحتمال فقدان شخص داخل المجمع المائي بالمكان المذكور، لتباشر على الفور عملية البحث.

وسخرت الحماية المدنية لهذه العملية أربعة غطاسين، وسيارة إسعاف، إلى غاية العثور على الضحية وانتشال جثته.